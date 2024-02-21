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Женщину, кормившую ребенка грудью в раздевалке, выгнали из московского фитнес-клуба

Кормящую мать выгнали из московского фитнес-клуба после жалобы посетительницы

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Shutterstock

В Москве женщину с грудным ребенком выгнали из фитнес-клуба после жалобы посетительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент, как уточняется, произошел в фитнес-клубе WorldClass в столичном районе Кунцево. Молодая мать пришла туда вместе с младенцем и в перерыве между упражнениями решила покормить его грудью в женской раздевалке. Это не понравилось другой посетительнице. Она обратилась на ресепшн, и сотрудники заставили клиентку с ребенком покинуть спортивный зал.

Женщина рассказала о произошедшем в социальных сетях, и комментаторы встали на ее сторону. Теперь они требуют, чтобы руководство клуба извинилось перед пострадавшей и предоставило ей пожизненный VIP-абонемент.

Ранее болельщик немецкого футбольного клуба потребовал, чтобы женщина прекратила кормить своего ребенка грудью на стадионе.

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