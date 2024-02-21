На Украине выявили пять новых схем уклонения от армии

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что выявила пять новых схем уклонения от мобилизации в нескольких регионах страны. Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

По подозрению в помощи уклонистам за взятки задержан глава одного из военкоматов, а также посредники в проведении сделок, помогавшие украинцам пересекать границу либо избегать призыва посредством поддельных документов. Как утверждают спецслужбы, задержанные требовали за оказание услуг порядка $10 тыс.

Схемы действовали на территории Львовской, Полтавской и Закарпатской областей, а также в Днепре и Виннице.

В январе СБУ сообщала о ликвидации коррупционной схемы в Белгород-Днестровском городском суде Одесской области, где военнообязанным украинцам помогали получить разрешение на выезд за границу. В службе подчеркнули, что ими было установлено, что за $3,5 тыс. в суде принимались решения, которые позволяли мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, а также уехать из страны.

Ранее в Раде высказались о планах по официальному откупу от мобилизации.