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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей в День защитника Отечества

Вильфанд: погода в Москве 23 февраля и в выходные будет по-мартовски теплой

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные дни в Москве будет по-весеннему теплой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Начиная с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 2-4 ℃, а с 23 февраля, в течение всех праздников, и в субботу, и в воскресенье температура будет очень теплой», – сказал руководитель ведомства.

По его словам, температура, которая установится в праздничные дни, скорее характерна для третьей декады марта. То есть погода будет опережать свое развитие на месяц вперед, указал синоптик.

По данным Гидрометцентра России, днем 23 февраля в Москве ожидается от 1 ℃ до 3 ℃.

До этого синоптики отметили, что конец февраля в Москве вряд ли будет холодным, но ранняя весна маловероятна.

Накануне Вильфанд сообщил, что на этой неделе в центре европейской части России установилась стандартная для февраля погода, однако местами наблюдаются отклонения в сторону морозов.

Ранее сообщалось, что лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории.

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