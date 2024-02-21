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Россиянин перекрасил крышу после того, как соседка пожаловалась на тент желто-синего цвета

Белгородка пожаловалась на соседа из-за желто-синего тента на крыше его дома

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В Белгороде местный житель рассказал о визите полицейских после жалобы соседки на цвет тента на крыше его дома. Об этом сообщает издание «Подъем».

Накануне горожанка обратилась к губернатору региона в соцсетях и попросила «обратить внимание» на дом ее соседа с «флагом на всю крышу». Женщина увидела желто-синий тент на кровле и заподозрила мужчину в поддержке Украины. Комментаторы были солидарны с местной жительницей и даже стали угрожать владельцу тента.

Сегодня стало известно, что после обращения соседки к мужчине приходили сотрудники МВД. При этом перекрасить крышу в белый цвет он решил «во избежание недоразумений» и без подсказок от правоохранителей.

«Крышу покрасил, дал объяснение полицейскому. Написал заявление провести проверку в отношении лиц, угрожавших и оскорблявших. Очень адекватная реакция и понимание со стороны полиции и Оперативного штаба Белгорода», — уточнил белгородец.

Ранее в Госдуме призвали бороться с доносительством в России.

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