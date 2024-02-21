Российский синоптик рассказал, когда прекратится Эль-Ниньо

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, — которое могло вызвать самое жаркое лето в истории, прекратится в апреле. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что во второй половине года наступит фаза холодных океанских течений. Расчеты свидетельствуют, что во втором полугодии 2024 года с вероятностью более 60% наступит фаза Ла-Нинья.

«Начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы», — поделился Вильфанд.

До этого телеканал «Известия» сообщал, что лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории.

Отмечается, что на климат будет влиять явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо может стать причиной погодных аномалий по всему миру.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.