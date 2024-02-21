Крыша многоэтажного дома обрушилась во Владимирской области

В городе Кольчугино Владимирской области рухнула крыша многоэтажного дома. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Владимир».

Авторы поста сообщили, что кровля упала на бетонное основание чердачного перекрытия, а сам дом остался без отопления.

К месту обрушения прибыли сотрудники прокуратуры, была организована проверка. Информация об обрушении крыши и отключении тепла подтвердилась. Управляющая компания ведет работы по восстановлению подачи отопления.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации ООО «ЖЭУ 2», органов местного самоуправления», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что восстановление нарушенных прав жильцов находится на контроле межрайонного прокурора.

До этого в городе Старая Купавна Московской области крыша супермаркета обрушилась на магазин, расположенный на последнем этаже. Очевидцы опубликовали кадры происшествия.

Сообщается, что причиной обрушения мог стать большой объем снега на крыше, но официального подтверждения этому пока нет.

Ранее на Олимпийской базе в Новогорске рухнула крыша бассейна.