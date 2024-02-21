В Сургуте мужчина напал в автобусе на ребенка и сдавил мальчику горло

Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту нападения пассажира автобуса на малолетнего ребенка, злоумышленник схватил мальчика за шею. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из сургутских автобусов, о произошедшем в социальных сетях рассказала пассажирка. По словам женщины, ребенок ехал в автобусе в сопровождении взрослого, в какой-то момент мужчина разозлился на мальчика и схватил его за шею.

«Мальчик после случившегося не проронил ни слова. Вышли на остановке Билецкого и повел детей в Крылов парк, за все время ребенок не произнес не слова, видно, привык к такому отношению», — сообщила горожанка.

Неравнодушная жительница Сургута написала заявление в полицию. По факту нападения на ребенка проверку проводит региональная прокуратура, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина избил ребенка и сломал лапы собаке.