Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Литве задержали людей, действовавших якобы по наводке спецслужб РФ

ДГБ Литвы заявил о задержании лиц, действовавших якобы по наводке спецслужб РФ

close
100%
Global Look Press

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы объявил о совместной операции правоохранительных органов трех стран Балтии, в результате которой были арестованы лица, предположительно, работавшие по указанию российских спецслужб. Литовская служба безопасности разместила информацию об этом на своем веб-сайте.

«В рамках сотрудничества органов безопасности и инстанций правоохраны Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица, которые подозреваются в преступных действиях на территории этих стран по указаниям спецслужб России», — уточняется в официальном заявлении.

Точное количество задержанных не уточняется. Согласно опубликованным данным, часть задержанных — граждане Эстонии, а часть обладают двойным гражданством Эстонии и Российской Федерации. «Лицам, задержанным в Эстонии, предъявлены обвинения в антигосударственной деятельности, а тем, кто был задержан в Латвии, — в содействии российским спецслужбам в деятельности против Латвии», — говорится в официальном сообщении.

Аресты производились с декабря 2023 года.

До этого литовская генпрокуратура прекратила расследование по делу о тюрьме ЦРУ США, которая, возможно, тайно действовала в республике. В опубликованном пресс-релизе говорится, что в деятельности экс-руководителей Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы Мечиса Лауринкуса, Арвидаса Поцюса и Дайнюса Дабашинскаса «имеются признаки дисциплинарных нарушений», однако расследование прекращается в связи с истечением срока давности.

В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что под Вильнюсом в 2004-2005 годах действовала тайная тюрьма ЦРУ для подозреваемых в терроризме.

Ранее глава МИД Литвы призвал честно говорить о ситуации на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами