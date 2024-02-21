В Литве задержали людей, действовавших якобы по наводке спецслужб РФ

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы объявил о совместной операции правоохранительных органов трех стран Балтии, в результате которой были арестованы лица, предположительно, работавшие по указанию российских спецслужб. Литовская служба безопасности разместила информацию об этом на своем веб-сайте.

«В рамках сотрудничества органов безопасности и инстанций правоохраны Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица, которые подозреваются в преступных действиях на территории этих стран по указаниям спецслужб России», — уточняется в официальном заявлении.

Точное количество задержанных не уточняется. Согласно опубликованным данным, часть задержанных — граждане Эстонии, а часть обладают двойным гражданством Эстонии и Российской Федерации. «Лицам, задержанным в Эстонии, предъявлены обвинения в антигосударственной деятельности, а тем, кто был задержан в Латвии, — в содействии российским спецслужбам в деятельности против Латвии», — говорится в официальном сообщении.

Аресты производились с декабря 2023 года.

До этого литовская генпрокуратура прекратила расследование по делу о тюрьме ЦРУ США, которая, возможно, тайно действовала в республике. В опубликованном пресс-релизе говорится, что в деятельности экс-руководителей Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы Мечиса Лауринкуса, Арвидаса Поцюса и Дайнюса Дабашинскаса «имеются признаки дисциплинарных нарушений», однако расследование прекращается в связи с истечением срока давности.

В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что под Вильнюсом в 2004-2005 годах действовала тайная тюрьма ЦРУ для подозреваемых в терроризме.

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