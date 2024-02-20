Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Замглавы дома офицеров Екатеринбурга уволился из-за БДСМ-вечеринки

E1.RU: замглавы дома офицеров Екатеринбурга уволился из-за БДСМ-вечеринки

close
100%
Pexels

Замглавы Дома офицеров Екатеринбурга Георгий Подкорытов уволился из-за БДСМ-вечеринки, которая прошла в библиотеке здания осенью 2023 года. Об этом пишет E1.RU.

«Мне неприятно, что Дом офицеров был вовлечен в скандал и его поливают грязью. Я также был вовлечен в этот скандал из-за дележки власти», — заявил он, объясняя это решение.

До увольнения мужчина заявлял, что закрытое мероприятие, на котором, предположительно, употреблялись алкоголь и наркотики, прошло без его ведома.

«О мероприятиях договаривался начальник Дома офицеров, он же подписывал договоры со Стасом (Станиславом Словиковским. — «Газета.Ru»), организатором вечеринки», — рассказал Подкорытов.

До этого полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге. Как рассказал очевидец, полиция пришла спустя полчаса после начала мероприятия и провела перепись участников мероприятия.

По данным Ura.ru, организатором вечеринки мог быть известный организатор БДСМ-тусовок Blue Velvet Станислав Словиковский.

Ранее во Владимире сотрудник женской колонии призвал посадить БДСМ-госпожу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами