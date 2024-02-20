Замглавы дома офицеров Екатеринбурга уволился из-за БДСМ-вечеринки

Замглавы Дома офицеров Екатеринбурга Георгий Подкорытов уволился из-за БДСМ-вечеринки, которая прошла в библиотеке здания осенью 2023 года. Об этом пишет E1.RU.

«Мне неприятно, что Дом офицеров был вовлечен в скандал и его поливают грязью. Я также был вовлечен в этот скандал из-за дележки власти», — заявил он, объясняя это решение.

До увольнения мужчина заявлял, что закрытое мероприятие, на котором, предположительно, употреблялись алкоголь и наркотики, прошло без его ведома.

«О мероприятиях договаривался начальник Дома офицеров, он же подписывал договоры со Стасом (Станиславом Словиковским. — «Газета.Ru»), организатором вечеринки», — рассказал Подкорытов.

До этого полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге. Как рассказал очевидец, полиция пришла спустя полчаса после начала мероприятия и провела перепись участников мероприятия.

По данным Ura.ru, организатором вечеринки мог быть известный организатор БДСМ-тусовок Blue Velvet Станислав Словиковский.

Ранее во Владимире сотрудник женской колонии призвал посадить БДСМ-госпожу.