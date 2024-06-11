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ГД одобрила в I чтении уголовку за участие в работе нежелательной организации

ГД одобрила проект о нежелательных организациях с участием зарубежных госорганов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы в I чтении приняли ряд законопроектов, предполагающих введение ответственности за работу в нежелательных организациях. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае принятия законов будут внесены изменения в уголовный и административный кодексы. Из ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ уберут слово «неправительственная». Таким образом работа на любую нежелательную организацию станет наказуема. Граждан смогут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей либо сажать в тюрьму на срок до 4 лет.

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, принятие пакета законов приведет к укреплению внутренней стабильности и национальной безопасности, позволив эффективнее бороться с внешними угрозами.

В пакет с законопроектами также входит инициатива, которая позволяет признавать нежелательными организации, учредителями в которых выступают зарубежные госорганы. Авторами документов выступают несколько депутатов во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее в России задумались о признании нежелательной деятельности Фонда Джорджа Клуни.

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