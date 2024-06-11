Сотни посетителей Версальского дворца эвакуировали

В Версальском дворце проводится эвакуация. Причиной стало задымление, сообщает телеканал BFMTV.

В публикации уточнили, что после срабатывания сигнализации, на место происшествия прибыли пожарные бригады. Они вывели из здания сотни людей.

На кадрах, которые опубликовал телеканал видно, как над дворцово-парковым комплексом поднимаются клубы белого дыма.

По данным агентства Reuters, возгорание зафиксировали на одном из участков крыши дворца, которую в этот момент ремонтировали.

В октябре 2023 года во Франции дважды эвакуировали Версальский дворец. 17 октября телеканал BFMTV написал, что в музей направили взрывотехников. В публикации напомнили, что в прошлый раз эвакуацию по такой же причине объявляли в Версале три дня назад — 14 октября.

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