В Саратовской области ребенок футболкой потушил Вечный огонь

В городе Красный Кут Саратовской области, школьник затушил Вечный огнь на мемориале памяти воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел на площади Ленина, по словам местных жителей, к Вечному огню подошел подросток и потушил его, помахав над пламенем футболкой, после чего скрылся с места происшествия.

На записи с места происшествия видна потухшая звезда в центре мемориала. По данным портала «Саринформ», произошедшим заинтересовались в региональном СК, личность школьника устанавливается, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Геленджике отправили под арест двух гостей города, которые заснули пьяными у Вечного огня. Мужчин, спящих у мемориала, сфотографировали случайные прохожие. Фото распространилось в соцсетях, после чего нарушителей задержали. На них составили протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. По данным полиции, мужчины 33 и 40 лет приехали на юг из Свердловской области, они распивали вместе спиртное, а затем уснули около мемориала. Задержанные извинились за ночевку в не предназначенном для этого месте и пообещали, что такого больше не повторится.

Ранее в Подмосковье завели дело на иностранца, осквернившего памятник с Вечным огнем.