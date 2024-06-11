В Финляндии размышляют над отъемом недвижимости россиян

В Финляндии составили список «потенциально опасной» недвижимости россиян — в этот лист вошли собственники недвижимости, которые якобы нарушали территориальную целостность, суверенитет и независимость третьих стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

«Мы рассматриваем как потенциальную угрозу безопасности то, что у нас есть владельцы недвижимости из России и других стран, владельцы земли вблизи критически важных объектов инфраструктуры», — заявил Орпо.

По мнению финского премьер-министра, эта недвижимость якобы может использоваться для диверсионной деятельности против Финляндии, либо вообще для «плацдарма для крупной операции».

До этого стало известно, что в Финляндии из-за санкций против России начала дорожать древесина.

Ранее МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с самолетом России.