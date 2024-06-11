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В Германии ожидают, что 500 сербских фанатов нападут на англичан

The Guardian: полиция Германии ожидает, что 500 сербов нападут на англичан

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Depositphotos

Немецкая полиция считает, что группа из 500 сербских фанатов нападет на англичан перед матчем первого тура группового этапа Евро-2024, который состоится 16 июня, передает The Guardian.

Полиция Гельзенкирхена рассчитывает перехватить группу болельщиков из Сербии до того, как будет совершено нападение. Более 1000 немецких полицейских будут дежурить на матче между Сербией и Англией.

Также в группе с Сербией и Англией сыграют Дания и Словения. Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финальном матче.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее фанаты испанской «Валенсии» получили тюремные сроки за расизм в отношении игрока мадридского «Реала» Винисиуса.

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