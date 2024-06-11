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В Росавиации прокомментировали посадку самолета на дорогу под Мурманском

В Росавиации расследуют инцидент с легкомоторным самолетом в Мурманской области

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В Мурманской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на автодорогу. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Около 11:00 МСК легкомоторный самолет <..> с наименованием «Синица-7» совершил вынужденную посадку на автодорогу Кола — Лотта (в районе 151 км)», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пилот и два пассажира не пострадали. Оператором самолета является авиационная компания «Лаггар», имеющая сертификат эксплуатанта для осуществления авиационных работ.

До этого сообщалось, что причиной экстренной посадки самолета стал отказ техники.

Мурманская транспортная прокуратура намерена проверить обстоятельства произошедшего, а также исполнение законодательства о безопасности полетов и техническое состояние воздушного судна.

Перед этим самолет «Цессна» совершил аварийную посадку в Мурманске из-за стойки шасси.

Ранее лось помешал посадке самолета в аэропорту Мурманска.

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