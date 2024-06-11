Дилеры начали получать универсалы Lada Granta Cross

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал поставлять в дилерские центры универсалы Lada Granta Cross. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«АвтоВАЗ» начал отгрузку дилерам автомобилей Lada Granta Cross (Универсал)», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что универсалы Lada Granta Cross в июне завод будет производить в шести комплектациях и пяти цветах. Предусмотрены стандартные эмали белого и черного цветов, а также серебристый, темно-серый и золотисто-коричневый «металлики».

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» анонсировал Lada Vesta и Niva с заводским туристическим снаряжением.