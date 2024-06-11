Полиция проверит историю с распространением непристойных слухов о российской школьнице

В Воронежской области полиция проверит историю с распространением учительницей непристойных слухов о школьнице. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в полицию поступило заявление о том, что о несовершеннолетней школьнице якобы распускают слухи непристойного характера. По факту обращения проводится проверка.

Telegram-канал Baza сообщает, что семья школьницы обвинила ее учительницу в распространении о несовершеннолетней непристойных слухов, согласно которым девушка-подросток ездит по Европе и оказывает услуги мужчинам за деньги, а в интернете есть специфический ролик с ее участием.

О таких слухах о себе девушка узнала, когда вернулась в свою школу после временного проживания в Сербии с отцом. Отмечается, что конфликт с учительницей, которую семья обвинила в распространении слухов, начался задолго до этого — школьница и педагог ссорились, а родитель подростка отказался сдавать сотруднице образовательного учреждения деньги на нужды класса.

Ранее продавщица из Омска избила коллегу за то, что она распускала слухи.