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Россия предостерегает Запад от провокаций с ядерным оружием

Лавров заявил, что Россия выступает против разыгрывания «ядерной карты» Западом

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МИД РФ/РИА Новости

Россия выступает против разыгрывания «ядерной карты» Западом и видит попытки совершить подобную эскалацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Видим, как нагнетается ситуация вокруг Тайваня в Южно-Китайском море, как буквально провоцирует Китай на резкие движения, а на Корейском полуострове мы видим формирование альянса между США, Южной Кореей и Японией», — пояснил Лавров, принимая участие в пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

Лавров напомнил, что президент России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о недопустимости ядерных провокаций.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом происходили неафишируемые контакты по ситуации на Украине.

Министр также говорил о необходимости вернуть Украину в правовое поле, чтобы переговоры по урегулированию конфликта стали возможны.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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