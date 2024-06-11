Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьник год ел жареную курицу и оказался на диализе почек

WOB: на Тайване школьник оказался на диализе почек, потому что год питался жареной курицей

close
100%
Shutterstock

На Тайване школьник весь год питался жареной курицей и оказался в больнице на диализе почек, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, после такого количества жареной курицы, у школьника начались проблемы со здоровьем. Врачи объяснили, что это произошло из-за того, что еду жарили в жирном и переработанном масле, где содержатся вредные для человека вещества, которые и привели к нарушению функционирования почек.

Родители мальчика не подозревали о его пристрастии к курице. По их словам, он тратил на эту еду карманные деньги, которые ему давали в школу. Врачи говорят, что неизвестно, сколько потребуется сеансов диализа ребенку. Они будут продолжаться до тех пор, пока его почки не придут в норму.

Ранее диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами