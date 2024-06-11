Школьник год ел жареную курицу и оказался на диализе почек

На Тайване школьник весь год питался жареной курицей и оказался в больнице на диализе почек, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, после такого количества жареной курицы, у школьника начались проблемы со здоровьем. Врачи объяснили, что это произошло из-за того, что еду жарили в жирном и переработанном масле, где содержатся вредные для человека вещества, которые и привели к нарушению функционирования почек.

Родители мальчика не подозревали о его пристрастии к курице. По их словам, он тратил на эту еду карманные деньги, которые ему давали в школу. Врачи говорят, что неизвестно, сколько потребуется сеансов диализа ребенку. Они будут продолжаться до тех пор, пока его почки не придут в норму.

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