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В Польше протестующие фермеры засыпали железную дорогу кукурузой

Magazyn Rolniczy: фермеры Польши рассыпали кукурузу на границе с Украиной

Фермеры Польши, которые протестуют против поставок украинской агропродукции в Европу, высыпали на железную дорогу на границе два вагона зерен кукурузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польский портал Magazyn Rolniczy.

«Довольно нелегальных поставок с Украины», — кричали митингующие.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как польские фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном.

15 февраля польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве и затем пообещали полностью заблокировать границу с Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на польской границе издевательством.

Ранее сообщалось, что на польско-украинской границе скопились 4 тысячи фур.

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