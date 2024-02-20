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В регионе мальчик прятался у родственников, чтобы не возвращаться в соцучреждение

В Березовском пропавшего мальчика нашли живым под кроватью его родственников

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Shutterstock

В Свердловской области мальчик, которого все считали пропавшим, сбежал к родственникам. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в городе Березовском. Накануне 12-летний мальчик исчез, после чего на его поиски вышли более сотни полицейских и волонтеров.

В последнее время ребенок находился в социальном учреждении, но у него были родственники. Правоохранители опросили их, но они якобы не знали о том, где находится пропавший. Только когда их привезли в отделение МВД, они сознались, что ребенок у них.

«В момент визита сыщиков он прятался под кроватью», – поделился глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

В беседе с правоохранителями школьник рассказал, что убежал так как не хотел возвращаться в соцучреждение.

Ранее в Тюменской области больше месяца искали женщину и нашли в доме у соседа.

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