Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ассанж из-за плохого самочувствия не придет на суд по экстрадиции в США

Reuters: Ассанж из-за проблем со здоровьем не придет на суд по экстрадиции в США

close
100%
Peter Nicholls/Reuters

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет присутствовать на своем суде в Велиокбритании по экстрадиции в США из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на адвоката.

На сайте британского правительства появился список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет 20 февраля двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в судах королевства решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты.

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции», — говорится в сообщении Reuters.

Ассанж получил особую известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США, в начале «нулевых». Вашингтон не первый год настаивает на его экстрадиции из Великобритании, где вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию секретной информации. В 2022 году британское МВД одобрило экстрадицию журналиста. На лето 2023 года Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш и пытается оспорить решение Великобритании в судебном порядке.

Ранее «Репортеры без границ» потребовали от США прекратить преследование Ассанжа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами