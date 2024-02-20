Ассанж из-за плохого самочувствия не придет на суд по экстрадиции в США

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет присутствовать на своем суде в Велиокбритании по экстрадиции в США из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на адвоката.

На сайте британского правительства появился список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет 20 февраля двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в судах королевства решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты.

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции», — говорится в сообщении Reuters.

Ассанж получил особую известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США, в начале «нулевых». Вашингтон не первый год настаивает на его экстрадиции из Великобритании, где вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию секретной информации. В 2022 году британское МВД одобрило экстрадицию журналиста. На лето 2023 года Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш и пытается оспорить решение Великобритании в судебном порядке.

Ранее «Репортеры без границ» потребовали от США прекратить преследование Ассанжа.