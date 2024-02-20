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На Урале женщина возмутилась отношением медперсонала больницы к двухлетней сироте

Жительницу Копейска взмутило отношение медиков больницы к двухлетней сироте

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Подслушано Копейск/VK

Жительница Челябинской области возмутилась отношением медицинского персонала больницы в Копейске. Ее пост разместил паблик «Подслушано в Копейске».

«На Потанино в детском педиатрическом отделении лежит девочка, два года, с дома малютки. Девочка находится одна в большой палате без присмотра. Отношения медперсонала просто никакое. Она предназначена сама себе», — поделилась женщина, которая сопровождала в больнице своего ребенка.

Она сняла на видео, как девочка одна сидит в палате за стеклом и закрытой дверью, и возмутилась, почему таким маленьким детям не выделяют няню, чтобы она присматривала за ними. Женщина отметила, что персонал медучреждения ругает девочку за то, что она переворачивает в палате стулья, стаскивает на пол одеяла.

В комментариях одна из подписчиц паблика отметила, что она с ребенком лежала с этой девочкой в одной палате, и призналась, что ей «очень жалко» ребенка. Другие пользователи соцсети подтвердили, неучастливое отношение персонала к сиротам, которых лечат в больнице.

В областном Минздраве в беседе с URA.ru отметили, что сопровождением детей-сирот должны заниматься специалисты социальной защиты.

Ранее на Урале возбудили дело на мать мальчиков, избивших на ее глазах девочку-сироту.

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