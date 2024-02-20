В Приморье ученые зафиксировали феномен красного льда

В акватории Приморья ученые отметили феномен окрашивания льда в красный цвет. Об этом сообщает Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Данное явление, по словам специалистов, вызвано небольшими рачками, обитающими у побережья. Биологи пояснили, что в лед вморожены тысячи представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus, в тельцах которых наличествует пигмент каротиноид.

Отмечается, что лед поменял цвет в районе Морской биологической станции «Восток» в одноименном заливе.

По словам ученых, случаи окрашивания льда регистрируются почти каждый год, при этом цвет, как правило, меняется на зеленый или коричневый. Причиной обычно выступают микроводоросли — примнезиевые (Pseudohaptolina), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие.

До этого исследователи отдела радиационной и химической биологии и лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ РАН в Севастополе выяснили, что крошечные рачки артемии могут быть использованы для очистки водоемов от ртути.

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