Новый учебник по обществознанию будет готов к сентябрю

Новый российский учебник по обществознанию выйдет к началу нового учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

Пояснения по этому вопросу дал директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Он заявил, что работа над учебником идет, его выход запланирован на начало учебного года 2024/2025.

2 февраля председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский заявил, что новый учебник будет «кардинально лучше» прежних, в нем появится актуальная информация о процессах, происходящих в российском и международном обществе.

Мединский подчеркнул, что преподавание обществознания нуждается в реформировании, и это мнение поддерживает практически все преподавательское сообщество.

4 декабря президент России Владимир Путин одобрил участие Совета по правам человека в создании нового единого учебника по обществознанию.

Ранее сообщалось, что учебники по математике, физике и географии изменят с учетом подходов СССР.