Строительный склад горит в Новой Москве

Строительный склад на площади 2,4 тыс. кв. метров горит в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Калужском шоссе пожар на строительном складе, площадь — 2,4 тыс. кв. метров, [горит] по всей площади», — отметил собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что пожарные успешно локализовали огонь в недостроенной церкви в поселке Марьяновка Омской области на площади 330 квадратных метров.

Telegram-канал Mash Siberia передавал, что строящийся храм горит в Омской области. Деревянное здание в Марьяновке было почти полностью уничтожено огнем. Изначально площадь возгорания была 242 «квадрата».

19 февраля спасатели потушили пожар в выселенном здании на севере Москвы.

До этого стало известно, что в 1-м Балтийском переулке произошел пожар в здании расселенного студенческого общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского. Возгорание произошло на чердаке и шестом этаже здания. Кровля обрушилась, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.