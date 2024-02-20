Появилось видео с арестованной в Екатеринбурге гражданкой России и США

Федеральная служба безопасности РФ показала видео с задержанием гражданки России и США, которая подозревается в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующие кадры распространил РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики проводят женщину по коридору и спускают по лестнице. При этом глаза у нее связаны.

По данным ФСБ РФ, 33-летняя женщина с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для ВСУ.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурантка заключена под стражу.

Накануне сообщалось, что жителя Ижевска задержали в рамках дела по статье о госизмене. По версии правоохранителей, мужчина выполнял действия по указанию спецслужб Украины. Его деятельность была направлена на «нанесение ущерба безопасности» Российской Федерации.

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