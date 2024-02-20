Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с арестованной в Екатеринбурге гражданкой России и США

ФСБ показала видео с арестованной в Екатеринбурге гражданкой РФ и США

Федеральная служба безопасности РФ показала видео с задержанием гражданки России и США, которая подозревается в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующие кадры распространил РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики проводят женщину по коридору и спускают по лестнице. При этом глаза у нее связаны.

По данным ФСБ РФ, 33-летняя женщина с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для ВСУ.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурантка заключена под стражу.

Накануне сообщалось, что жителя Ижевска задержали в рамках дела по статье о госизмене. По версии правоохранителей, мужчина выполнял действия по указанию спецслужб Украины. Его деятельность была направлена на «нанесение ущерба безопасности» Российской Федерации.

Ранее в Москве заочно арестовали актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами