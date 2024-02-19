Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетная опасность

close
100%
Shutterstock/Ireshetnikov54

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Информация об этом появилась в Telegram-канале городской мэрии.

«Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — отметили в сообщении.

В администрации предупредили жителей о необходимости, по возможности, не выходить из дома. В сообщении рекомендовали также не подходить к окнам.

Накануне ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе и городе Валуйки в Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе.

15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. В городе повредили торговый центр, один из ударов пришелся на стадион школы. Всего взрывная волна разрушила семь частных жилых домов, в пяти многоквартирных — выбила окна. По данным Минобороны, обстрел велся из РСЗО RM-70 «Вампир».

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами