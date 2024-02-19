Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Информация об этом появилась в Telegram-канале городской мэрии.

«Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — отметили в сообщении.

В администрации предупредили жителей о необходимости, по возможности, не выходить из дома. В сообщении рекомендовали также не подходить к окнам.

Накануне ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе и городе Валуйки в Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе.

15 февраля ВСУ обстреляли Белгород. В городе повредили торговый центр, один из ударов пришелся на стадион школы. Всего взрывная волна разрушила семь частных жилых домов, в пяти многоквартирных — выбила окна. По данным Минобороны, обстрел велся из РСЗО RM-70 «Вампир».

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.