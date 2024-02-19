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Путин встретился с губернатором Севастополя Развожаевым

Путин принял губернатора Севастополя и заслушал доклад по итогам 2023 года

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Севастополя Михаила Развожаева, который прибыл с докладом по итогам развития города за 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости

«Поговорим по итогам», — начал встречу российский лидер.

До этого сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию 20-21 февраля по приглашению Путина. Он примет участие в официальной церемонии открытия международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в Казани.

В рамках мероприятия состоятся двусторонние встречи Жапарова, Путина и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. В ходе встреч стороны обсудят текущие вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

Также сообщалось, что глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с послом США в Бишкеке Лесли Вигери и передал ответное послание госсекретарю США Энтони Блинкену, который ранее выразил беспокойство за киргизское гражданское общество. Издание «Akipress» писало, что в послании есть аргументированные ответы о ситуации в стране.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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