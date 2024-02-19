Врачи назвали полезные природные аналоги кофе и энергетиков

Для прилива бодрости по утрам многие пьют кофе и энергетики в банках, часто становясь зависимыми от этих напитков. При этом есть более полезные для здоровья аналоги таки напитков — так называемые природные энергетики, отметила диетолог Полина Журавлева. Натуральные продукты — имбирь, женьшень, элеутерококк и другие — особенно нужны для бодрости тем, кто много работает и сильно устает, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди природных энергетиков Журавлева в первую очередь назвала зеленый чай, в котором также содержится кофеин. Однако сам напиток воздействует на организм иначе: бодрость от него приходит в разы медленнее, однако это его главный плюс. Как пояснила специалист, быстрые приливы сил и желание людей выпить «волшебную таблетку» разрушают нервную систему.

Особенно на зеленый чай с кофе лучше перейти гипертоникам, подчеркнула диетолог. Такой чай, как и пуэр, обладает антиоксидантными свойствами, добавила она.

«Но можно и вовсе обойтись без такого вещества, как кофеин, и взбодриться при помощи гингерола, — заявила Жуавлева. — Он разогревает организм и славится своими антибактериальными свойствами. Очень много его в имбире, так что заваривайте настои из корня этого чудо-растения или добавляйте в тот же зеленый чай».

Кроме того, для бодрости специалист посоветовала пить настои из ягод лимонника и корня женьшеня, помогающие организму справиться с перегрузками и стрессом. Еще один известный природный энергетик — элеутерококк, который часто выписывают врачи при стрессах, неврозах или выгораниях.

Однако даже в случае приема природных энергетиков сначала нужно проконсультироваться с врачом, заключила диетолог.

Эксперты также предупреждают, что быстрорастворимый кофе может нанести вред здоровью — в частности, он способен спровоцировать серьезные заболевания ЖКТ.

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