Россиян предупредили о сложной ситуации с половодьем весной

Весеннее половодье в России после снежной зимы будет сложным. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По оценке специалиста, пока делать точные прогнозы рано, так как многое будет зависеть от природных условий.

«Существует целый ряд факторов, определяющих то, насколько ранней или поздней будет весна и каким будет половодье. Мы понимаем, что это будет непростой период, но влияние различных факторов необходимо учитывать,» — отметил Вильфанд.

На характер прохождения весеннего половодья, по словам эксперта, влияют множество факторов, включая погодные условия, уровень влажности почвы, количество осадков и другие аспекты.

Также Вильфанд предупредил москвичей о сильной гололедице в понедельник и морозе во вторник. Из-за таяния снега, выпавшего в выходные, и резкого понижения температуры ночью на понедельник ожидается образование ледяной корки. Давление будет выше обычного, около 756 мм ртутного столба, без осадков.

Ранее ученые сообщили, что деревья сдерживают последствия глобального потепления.