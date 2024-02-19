Россиян предупредили об ответственности за разглашение зарплат коллег

Если сотрудник организации без согласия коллеги раскрыл размер его зарплаты третьему лицу, то за это ему может грозить дисциплинарная ответственность — вплоть до увольнения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

В статье говорится, что данная проблема стала актуальной из-за увеличения напряженности в коллективах на фоне роста разрыва в зарплатах.

Нижегородские чиновники отмечают, что сотрудник, который разгласил размер зарплаты коллег, является нарушителем дисциплины и может быть привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Отмечается, что наказание может последовать в случае, если в нормативном акте работодателя прописан запрет на такие действия и сотрудник ознакомлен с документом.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры» Сергей Гаевский подчеркнул, что сведения о заработной плате сотрудника — информация, содержащая его персональные данные. Поэтому лица, получившие к ним доступ, не имеют право оглашать их. Если работник решил рассказать о чужой зарплате, за это ему могут сделать замечание, вынести выговор или уволить.

До этого в Минтруде РФ оценили рост реальных зарплат в стране.

Ранее в России предупредили о рисках роста квалифицированных кадров.