Пьяные вахтовики устроили дебош при посадке в самолет до Екатеринбурга и остались в ХМАО

В Сургуте задержали вахтовиков, устроивших пьяный дебош при посадке в самолет до Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Инцидент произошел 14 февраля на борту воздушного судна, готовящегося к вылету в столицу Урала. Стражи правопорядка прибыли на взлетно-посадочную полосу и задержали двух нетрезвых пассажиров, которые нарушили общественный порядок. Мужчины кричали, ругались и не реагировали на замечания стюардов. Командир воздушного судна принял решение снять хулиганов с рейса во избежание возможных нештатных ситуаций во время двухчасового полета.

Правоохранители установили личности нарушителей, ими оказались жители Челябинской области и Пермского края, работающие вахтовым методом. В тот день мужчины возвращались домой, в ожидании вылета распивали крепкие спиртные напитки, а затем поссорились.

В итоге на 57-летнего спорщика составили административный протокол, за появление в общественном месте в состоянии опьянения он был оштрафован. Его 39-летнему оппоненту выписали штраф за мелкое хулиганство. Кроме того, в отношении мужчины начали доследственную проверку. Ему грозит уголовное разбирательство по делу об оскорблении представителей власти.

«Обоих приятелей до вытрезвления поместили в специальное помещение для задержанных лиц», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Шереметьево задержали вылет самолета из-за драки двух военнослужащих.