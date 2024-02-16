В Нидерландах самолет вернулся обратно из-за тухлой рыбы на борту, пишет Independent. По словам пассажиров, ее состояние было настолько плохим, что в ней завелись личинки.

Сообщается, что инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Delta, следовавшего из Амстердама в США. Пассажиры заметили, что с верхней полки, где лежала ручная кладь, начали падать личинки, поэтому вызвали бортпроводников.

После проверки выяснилось, что причиной этому стала тухлая рыба, которую кто-то пронес в салон. Спустя два часа полета пилоты, оценив ситуацию, решили вернуться в аэропорт вылета ради безопасности пассажиров.

Авиакомпания принесла свои извинения и предоставила пассажирам 8000 бонусных миль, компенсацию за проживание в отеле и ваучер на питание.

Ранее в США пассажирку самолета сняли с рейса за частые походы в туалет.