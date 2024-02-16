Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Гидрометцентр спрогнозировал москвичам оттепель и мокрый снег на выходные

Роман Вильфанд: в выходные в Москву снова вернется оттепель

close
100%
Агентство «Москва»

В предстоящие выходные Москву накроет новая волна оттепели, а сильные снегопады постепенно отступят, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Осадки сменятся на небольшой мокрый снег, который придет в столицу не раньше воскресенья, отметил он в беседе с НСН.

Нынешнюю зиму Вильфанд назвал неоднородной и изменчивой, подчеркнув, что все больше фиксируется экстремальных ситуаций и резких смен оттепели на морозы. Сегодня в столице еще наблюдется вполне зимняя «январская» погода с небольшим снегом.

А завтра, в субботу, в Москву вернется оттепель и сильный ветер, предупредил синоптик. Ночью температура воздуха опустится ниже 7 градусов мороза, днем – до 2 градусов ниже нуля.

«Оттепельная погода возвращается, будут небольшие осадки в виде мокрого снега. Еще важно отметить, что усилятся порывы ветра – до 15 метров в секунду, — добавил Вильфанд. — Поэтому значительное повышение температуры на семь-восемь градусов не будет ощутимым».

Теплая погода, по его прогнозу, продолжится и в воскресенье – будет около нуля градусов, пройдет мокрый снег.

Напомним, метеорологи советуют россиянам не ждать скоро прихода весны. По прогнозу, в этом году настоящая весна придет в страну в период с 19 по 21 марта.

В Госдуме накануне призвали запретить менять цены на такси в зависимости от погоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами