Гидрометцентр спрогнозировал москвичам оттепель и мокрый снег на выходные

В предстоящие выходные Москву накроет новая волна оттепели, а сильные снегопады постепенно отступят, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Осадки сменятся на небольшой мокрый снег, который придет в столицу не раньше воскресенья, отметил он в беседе с НСН.

Нынешнюю зиму Вильфанд назвал неоднородной и изменчивой, подчеркнув, что все больше фиксируется экстремальных ситуаций и резких смен оттепели на морозы. Сегодня в столице еще наблюдется вполне зимняя «январская» погода с небольшим снегом.

А завтра, в субботу, в Москву вернется оттепель и сильный ветер, предупредил синоптик. Ночью температура воздуха опустится ниже 7 градусов мороза, днем – до 2 градусов ниже нуля.

«Оттепельная погода возвращается, будут небольшие осадки в виде мокрого снега. Еще важно отметить, что усилятся порывы ветра – до 15 метров в секунду, — добавил Вильфанд. — Поэтому значительное повышение температуры на семь-восемь градусов не будет ощутимым».

Теплая погода, по его прогнозу, продолжится и в воскресенье – будет около нуля градусов, пройдет мокрый снег.

Напомним, метеорологи советуют россиянам не ждать скоро прихода весны. По прогнозу, в этом году настоящая весна придет в страну в период с 19 по 21 марта.

В Госдуме накануне призвали запретить менять цены на такси в зависимости от погоды.