Президент Эммануэль Макрон преподнес сюрприз, анонсировав передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине во время мероприятий по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии. Об этом пишет Le Monde.

«Эммануэль Макрон преподнес сюрприз в четверг, 6 июня, во время телевизионного интервью телеканалам… приуроченного к празднованию 80-летия высадки [в Нормандии], объявив, что Франция в конечном итоге направит истребители на Украину», — говорится в тексте.

Как пишет Le Monde, несмотря на то, что многочисленные источники в армии и правительстве намекали, что отказались от подобного варианта, который считался слишком сложным, предпочтя вариант с отправкой ВСУ истребителей F-16 другими странами, подобное решение знаменует «прорыв» в политике Франции по Украине.

6 июня Эммануэль Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине. По словам Макрона, 7 июня Франция запустит программу подготовки украинских пилотов к полетам на этих истребителях. В этот же день он сказал, что власти Франции приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления Вооруженных сил страны.

Ранее Марин Ле Пен задалась вопросом о судьбе французских инструкторов на Украине.