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Велосипедисты-драгдилеры обстрелял полицейских в Домодедово

В Домодедово драгдилеры на велосипедах обстреляли полицейских

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Pixabay

В Домодедово драгдилеры на велосипедах несколько раз выстрелили в полицейского и скрылись. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Нападавших ищут.

По данным Shot, капитан и майор МВД патрулировали лесополосу днем 5 июня в районе улицы Лунной. Увидели двух подозрительных парней на велосипедах, которые, вероятно, раскидывали закладки по кустам. Когда им предложили добровольно сдать наркотики, велосипедист достал пистолет, выстрелил три раза в сотрудника, и затем оба скрылись с места преступления.

Полицейского доставили в местную больницу с огнестрельными ранениями плеча и спины. Ориентировки на велосипедистов разосланы по отделам.

11 апреля в Тверской области задержали 34-летнего Василия Бурякова, подозреваемого в нападении на правоохранителей в Московской области. Речь идет о событиях 7 марта близ населенного пункта Черноголовка.

Двое полицейских проводили здесь оперативные мероприятия в связи с поступившей информацией о совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. При этом мужчина, за которым была установлена слежка, заметил стражей порядка и открыл по ним огонь из неустановленного оружия. После злоумышленник скрылся с места преступления на мотоцикле.

Сотрудники правоохранительных органов получили тяжелые ранения. Одного из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании автозака в Москве пострадали два человека.

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