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Чемпион «Ролан Гаррос» дал прогноз на матч Синнера с Алькарасом

Экс-теннисист Ольховский: Синнер не будет фаворитом в матче с Алькарасом

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Знаменитый отечественный теннисист, победитель «Ролан Гаррос» в миксте и экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Ожидаю великолепной игры. И хотя многие скажут, что Синнер – фаворит, исходя из этого сезона, отмечу, что Алькарас набрал очень хорошую форму сейчас. Мне кажется, что здесь нельзя выделить фаворита в этом матче», — считает Ольховский.

Синнер занимает второе место в рейтинге АТР и стал победителем первого турнира «Большого шлема» в этом сезоне, выиграв Australian Open. Алькарас – экс-первая ракетка мира, на данный момент находится на третьей строчке мирового рейтинга АТР. Соперники встречались друг с другом восемь раз и одержали по четыре победы. В их последнем поединке в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс в этом году победил Алькарас. При этом в единственной встрече на грунте сильнее был Синнер.

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