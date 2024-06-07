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В Кемерово увеличилось число пострадавших при столкновении трамваев

ТАСС: число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 130

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Предоставлено «Газете.Ru»

Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в городе Кемерово пассажиров выросло до 130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее сообщалось о 125 пострадавших.

По последним данным, 109 человек, из которых 10 детей, получают помощь амбулаторно, 21 человек находится в больнице.

Два трамвая в Кемерово столкнулись 6 июня. Очевидцы ДТП и пассажиры трамвая, который потерял управление, говорят, что у него отказали тормоза, из-за чего он разогнался на склоне. На повороте из открывшихся дверей вылетели два человека, после этого вагон врезался в другой стоящий трамвай.

За рулем неисправного трамвая находилась 23-летняя машинист, проработавшая менее года. Девушка находится в реанимации. Мэр города на фоне ДТП признал, что износ трамвайного парка города достигает 90%.

Полиция задержала двух подозреваемых по делу о ДТП — директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания», которые допустили выход в рейс неисправного трамвая.

Ранее по факту ДТП с трамваями в Кемерово возбудили уголовное дело.

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