Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Чумной форт» Кронштадта станет русским «Фортом Боярд»

Телеканал СТС снимет шоу в стиле «Форта Боярд» в форте «Александр Первый»

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

На территории форта «Император Александр Первый» в Кронштадте могут снять шоу в стиле «Форта Боярд». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксению Шойгу.

Шойгу рассказала, что телеканал СТС и культурный кластер «Остров фортов» заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2024. Документ предусматривает реализацию масштабных спортивно-
развлекательных телевизионных проектов и открытие так называемого «Чумного» форта для широкой публики.

«[Форт] создавался как оборонительное сооружение, затем стал противочумной лабораторией, а после — военным складом, декорацией кинофильма, площадкой для рейв-вечеринок и, наконец, мрачной и таинственной «заброшкой», манившей искателей приключений и острых ощущений. Благодаря поручению президента России форт спасен от медленного разрушения и приведен в порядок», — отметила Шойгу.

Она добавила, что уникальный дух «места силы» и архитектуру форта удалось полностью сохранить. Основные реставрационные мероприятия в форте планируется завершить к концу 2024 года. Снятое в его декорациях форта шоу планируют выпустить в эфир в 2025 году.

Накануне фестиваль сериалов «Пилот» объявил программу.

Ранее были названы популярные типажи российского кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами