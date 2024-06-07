«Чумной форт» Кронштадта станет русским «Фортом Боярд»

На территории форта «Император Александр Первый» в Кронштадте могут снять шоу в стиле «Форта Боярд». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксению Шойгу.

Шойгу рассказала, что телеканал СТС и культурный кластер «Остров фортов» заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2024. Документ предусматривает реализацию масштабных спортивно-

развлекательных телевизионных проектов и открытие так называемого «Чумного» форта для широкой публики.

«[Форт] создавался как оборонительное сооружение, затем стал противочумной лабораторией, а после — военным складом, декорацией кинофильма, площадкой для рейв-вечеринок и, наконец, мрачной и таинственной «заброшкой», манившей искателей приключений и острых ощущений. Благодаря поручению президента России форт спасен от медленного разрушения и приведен в порядок», — отметила Шойгу.

Она добавила, что уникальный дух «места силы» и архитектуру форта удалось полностью сохранить. Основные реставрационные мероприятия в форте планируется завершить к концу 2024 года. Снятое в его декорациях форта шоу планируют выпустить в эфир в 2025 году.

Накануне фестиваль сериалов «Пилот» объявил программу.

Ранее были названы популярные типажи российского кино.