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Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве находится в критическом состоянии

Mash: хирурги достали пулю из головы подозреваемого в убийстве скейтера в Москве

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Телеграм-канал «Mash»

Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве Андрей Демин находится в больнице в критическом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, хирурги сделали мужчине трепанацию черепа и достали пулю из головы. Еще одна пуля прошла навылет. Сейчас Демин лежит в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи диагностировали у него отек мозга.

Серьезные травмы пострадавший получил после инцидента в районе Кунцево. По данным СМИ, мужчина преследовал скейтбордиста Константина Балишанского и начал по нему стрелять из АКС-74У. Подозреваемому удалось скрыться с места, а жертва погибла на месте.

Стрелка быстро выследили, но при задержании он начал сопротивляться и открыл стрельбу в правоохранителей. Инспекторам ГАИ пришлось выстрелить в мужчину. Одна пуля попала в голову, подозреваемого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сначала появились данные, что скейтера заказали, однако, по версии следователей, причиной расправы стала ревность.

Ранее в Башкирии участники свадебного кортежа открыли стрельбу во время торжества.

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Убийство в Кунцево
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