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Метеоролог рассказала россиянам, когда наступит настоящая весна

Метеоролог Позднякова: настоящая весна в 2024 году наступит с 19 по 21 марта

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В России в разное время начинаются календарная и метеорологическая весна. С приходом марта ждать тепла в этом году не стоит, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова. Настоящая весна наступит в России в последней декаде первого весеннего месяца, рассказала она Общественной Службе Новостей.

Синоптики считают, что ранней весны в этом году не будет, хотя не исключены повышения температуры воздуха.

«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет значительно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19 – 21 марта», — отметила Позднякова.

Напомним, синоптики также полагают, что москвичей в этом году ожидает «внезапная и противоречивая» весна.

Косметолог ранее рассказала о процедурах, которые важно успеть сделать до весны.

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