В Кремле отреагировали на решение FIDE о лишении России членства в организации

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Россию членства в организации является дискриминационным, передает ТАСС.

«Россия надеется, что решение FIDE принято из-за недопонимания, которое удастся преодолеть», — добавил Песков.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Сергей Карякин отверг предложение выступать за США.