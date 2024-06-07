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В Подмосковье у женщины с приступами эпилепсии нашли опухоль размером с бильярдный шар

В Подмосковье прооперировали женщину с опухолью мозга размером с бильярдный шар

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Медики Подмосковья обнаружили у местной жительницы крупную опухоль. Об этом сообщает минздрав региона.

Женщина обратилась за помощью после того, как у нее начали происходить эпилептические приступы. Специалисты оперативно обследовали пациентку и заметили крупное новообразование в головном мозге.

Врачи удалили опухоль размером с шар для бильярда. Размер новообразования составил шесть сантиметров. Исследования показали, что в голове у россиянки была менингиома. Такая доброкачественная опухоль приводит к отеку мозга. Помимо этого, она может вызывать нарушения двигательных, психических и других функций.

После вмешательства женщина быстро пошла на поправку, позже ее направили в отделение неврологии по месту жительства.

До этого москвичка обратилась в больницу после того, как заметила, что ее живот увеличился. У россиянки наблюдалась общая усталость, кровотечения и боли внизу живота. Размер органа соответствовал его размеру у женщин, находящихся на 26-й неделе беременности.

Медики успешно удалили опухоль, которая задевала ребра и сдавливала кишечник.

Ранее в Подмосковье врачи удалили пациентке кисту с волосами и костями.

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