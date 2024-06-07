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Число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло

Сальдо: число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло до 22

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число мирных жителей, погибших в селе Садовое Херсонской области в результате двух ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 22. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, первый удар по селу был нанесен управляемой французской авиабомбой, а второй — снарядом HIMARS.

Сальдо утверждает, что на данный момент 17 человек погибли возле здания, рядом с которым попал снаряд, еще четыре человека с осколочными ранениями погибли в соседних домах. Еще три человека тяжело ранены, их эвакуировали.

Позже Сальдо подчеркнул, что в результате ударов погибло 22 человека, 15 пострадали, из них пятеро в очень тяжелом состоянии.

До этого Сальдо назвал число жертв при разрушении Каховской ГЭС. Губернатор обратил внимание, что больше 60 человек стали жертвами «воздействий выпущенной злой волей стихии». При этом свыше 10 тыс. человек были эвакуированы с затопленных территорий в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения.

Ранее ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища.

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