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Песков не исключил сюрпризы на швейцарской конференции по Украине

Песков: Байден может приехать на саммит в Швейцарии, ожидаются любые сюрпризы

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MGIMO360 TV/YouTube

В Кремле не исключили, что президент США Джо Байден может посетить конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Могут быть любые сюрпризы», — считает представитель Кремля.

Он напомнил, что по заявлению Вашингтона США на конференции будут представлены вице-президентом Камалой Харрис. Песков назвал предстоящий форум «заведомо пустым мероприятием». Пресс-секретарь российского президента добавил, что туда «разумеется, приедут европейцы».

В пятницу, 7 июня, стало известно, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет участвовать в саммите по Украине, который в июне состоится в Швейцарии. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, ООН на данном мероприятии будет представлена на соответствующем уровне.

Ранее Байден попросил прощения у Зеленского.

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