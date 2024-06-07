Запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что американская сторона не может производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью, при том, что мобилизация военно-промышленного комплекса в США сопоставима по своим масштабам с периодом Второй мировой войны.

До этого стало известно, что украинским политикам и чиновникам хватило 90-минутного телефонного разговора с представителями Вашингтона, чтобы убедить их в необходимости снять запрет на ответные удары по российской территории.

Также Пентагон передал Украине точные инструкции о том, какие удары с применением американского оружия по признанной Западом территории РФ будут считаться допустимыми.

Соответствующие указания министр обороны США Ллойд Остин III передал генералу Кристоферу Каволи, главе Европейского командования США. Каволи же передал эти распоряжения украинской стороне.

Ранее конгрессмен Гетц предрек третью мировую войну после разрешения Киеву бить по РФ.