Найдена основная причина воспаления кишечника

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) во многих случаях могут развиваться из-за нарушений иммунной регуляции и избыточной экспрессии гена ETS2. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) представляют собой хронический воспалительный процесс, захватывающий весь кишечник или часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). К ВЗК относятся язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). Для ЯК характерно образование язв на поверхности слизистой оболочки толстой кишки. Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника, затрагивающее все его слои.

Отмечается, что ВЗК возникает, когда иммунная система ошибочно атакует ткани кишечника. Такое нарушение иммунной регуляции вызывает целый ряд симптомов, включая боль в животе и диарею.

В ходе исследования с участием добровольцев с ЯК и БК ученые обнаружили, что генетически обусловленные нарушения работы белых кровяных телец (компонента иммунной системы) может быть косвенной причиной повышенной активности гена ETS2. Увеличение экспрессии этого гена достоверно связано с высоким риском развития язвенного колита. Это стало ясно после изучения «генных пустынь» добровольцев. Генные пустыни представляют собой области генома, лишенные генов, кодирующих белки.

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