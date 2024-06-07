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Найдена основная причина воспаления кишечника

Nature: чрезмерная активность гена ETS2 провоцирует язвенный колит

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Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) во многих случаях могут развиваться из-за нарушений иммунной регуляции и избыточной экспрессии гена ETS2. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) представляют собой хронический воспалительный процесс, захватывающий весь кишечник или часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). К ВЗК относятся язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). Для ЯК характерно образование язв на поверхности слизистой оболочки толстой кишки. Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника, затрагивающее все его слои.

Отмечается, что ВЗК возникает, когда иммунная система ошибочно атакует ткани кишечника. Такое нарушение иммунной регуляции вызывает целый ряд симптомов, включая боль в животе и диарею.

В ходе исследования с участием добровольцев с ЯК и БК ученые обнаружили, что генетически обусловленные нарушения работы белых кровяных телец (компонента иммунной системы) может быть косвенной причиной повышенной активности гена ETS2. Увеличение экспрессии этого гена достоверно связано с высоким риском развития язвенного колита. Это стало ясно после изучения «генных пустынь» добровольцев. Генные пустыни представляют собой области генома, лишенные генов, кодирующих белки.

Ранее стало известно, какая диета укрепляет здоровье кишечника и ускоряет похудение.

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