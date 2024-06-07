Байден неожиданно показал затылок Макрону с супругой

Во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден вдруг резко отвернулся. Видео опубликовал американский информационный канал Fox News.

На кадрах видно, что первой на происходящее отреагировала супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит и подала мужу едва заметный знак глазами. Она как по команде «кругом» повернулась на 180 градусов вслед за главой Белого дома. Сам Макрон и жена Байдена Джилл несколько секунд пребывали в растерянности и только после этого, показали затылки траурной церемонии.

Накануне супруга британского монарха Карла III королева Камилла проигнорировала попытку жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии, приуроченном к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Инцидент произошел около британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. Судя по опубликованному видео, Камилла и Бриджит возложили венки у монумента.

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