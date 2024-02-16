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В Астрахани на большой площади загорелся жилой дом

В Астрахани горит кровля и внутренняя отделка жилого дома

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Depositphotos

В Астрахани горит кровля и внутренняя отделка жилого дома на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«16.02.2024 в 04:59 мин (03:59 мск) в Кировском районе, г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24, произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 кв. метров», — сообщили в экстренных службах.

На месте происшествия работают 36 человек и 12 единиц техники, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что следователи рассматривают версию поджога в здании «Известия Hall» в Москве.

Возгорание произошло 15 февраля около 05:00 мск. Как сообщал Telegram-канал Shot, пожар начался в здании «Известий», после чего распространился на ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Людей из здания экстренно эвакуировали.

Ранее Анастасия Волочкова попросила фанатов о помощи на фоне пожара в «Известия Hall».

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